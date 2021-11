ASSE : Wahbi Khazri revient sur son chef d'oeuvre contre Metz

Dans un entretien accordé à L'Équipe, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne Wahbi Khazri (30 ans) est revenu sur son but égalisateur du milieu de terrain face au FC Metz, et avoue l'avoir visionné à plusieurs reprises : «Je n'ai pas compté (rires). Je regarde rarement mes buts, mais là, tu es obligé. On en met un dans une vie, et encore. J'ai reçu énormément de messages de proches, d'amis. C'était un but extraordinaire, mais je ne pensais pas que ça allait faire autant de buzz.»

La suite après cette publicité

Toujours dans les colonnes dans l'édition de ce dimanche, l'international tunisien (63 sélections, 22 buts) se confie également sur ses envies récurrentes de tenter sa chance depuis le rond central : «C'est la situation qui l'implique, sur des actions où tu es en contre-attaque et un peu isolé. Maintenant, les gardiens jouent dans une position avancée pour anticiper la profondeur, ça fait une raison de plus pour les tenter. Mais c'est surtout une question de réussite, on ne peut pas s'exercer sur ça. Quand je la vois rentrer, c'est flou, c'est la surprise. Si je le fais 50 fois, je vais en rater 49.»