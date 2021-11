Ligue 1 : Wahbi Khazri toujours sous le choc de son but

D'une frappe de 68 mètres qui s'est logée dans les cages d'Alexandre Oukidja, Wahbi Khazri a fait beaucoup de bien à l'AS Saint-Étienne. En effet, sa réalisation a permis aux Verts d'arracher un match nul 1-1 précieux dans l'optique du maintien. Toujours dans l'euphorie de cette réalisation surprenante, Wahbi Khazri est revenu sur ce moment magique au micro de RMC Sport

La suite après cette publicité

«J'en parlais hier (dimanche ndlr) avec ma femme et on était encore choqués. J'aime bien tenter des gestes qui sortent de l'ordinaire. Celles qui vont à l'extérieur et finissent à 40 mètres du but ça m'arrive aussi. Mais j'aurais préféré qu'il apporte les trois points à l'équipe, je suis à la base un joueur qui pense plus au collectif» a ainsi lâché l'attaquant tunisien. Si c'est toujours aussi compliqué pour la lanterne rouge Saint-Étienne, Wahbi Khazri continue de briller en ce début de saison puisqu'il s'agissait de son 7e but en 12 rencontres de Ligue 1.

Le classement de la Ligue 1