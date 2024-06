Real Madrid : Daniel Riolo met les choses au clair sur le transfert de Kylian Mbappé

Après plusieurs semaines à patienter pour voir cette fameuse grande annonce, Kylian Mbappé est désormais bien un joueur du Real Madrid. L’international français a paraphé son contrat avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2029. Le club madrilène a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux : «Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons». Si les réactions sont multiples en Espagne, la France aussi ne tarde pas à communiquer depuis cette annonce historique. Daniel Riolo est revenu sur ces derniers mois mouvementés pour la star française :

«J’ai toujours dit, avec Mbappé, même l’année dernière quand les gens voulaient créer du suspense et des histoires, arrêtez de vous casser la tête. S’il y a bien une chose qu’il n’a jamais fait, c’est mentir. Il a toujours tout écrit à l’avance, tout dit à l’avance. Si on ne veut pas écouter, ou prêter des intentions, ou s’inventer des histoires, on peut le faire. Mais pour lui, tout a toujours été clair. Il y a une seule chose qui n’était pas vraiment prévue, c’est ce qu’il s’est passé il y a deux ans. Quand, dans un tourbillon politico-médiatique, il a été finalement obligé de rester au PSG en 2022. C’est le seul contretemps dans une histoire écrite à l’avance» a expliqué l’éditorialiste dans l’After Foot sur les ondes de RMC.