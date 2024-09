PSG : Cyril Hanouna ne se voit pas président

Ces dernières semaines, sur les antennes d’Europe 1, l’animateur Cyril Hanouna multiplie les débats sur le football. Après avoir notamment critiqué le départ de Kylian Mbappé du PSG, Hanouna a également eu un débat sur la gestion du PSG et le cas Nasser Al-Khelaïfi. Alors que les chroniqueurs de l’émission critiquaient vivement le président parisien, Hanouna a tenu à le défendre.

«Est-ce que je serais un bien meilleur président que Nasser ? Ah non, franchement non. Il n’y aura jamais un meilleur président que Nasser. Heureusement qu’il est là. Sans lui, on serait très mal. Heureusement qu’il est là», a ainsi lancé Cyril Hanouna qui avait été cité par les chroniqueurs comme candidat crédible pour prendre la relève de Nasser Al-Khelaifi. Les supporters parisiens doivent être rassurés…