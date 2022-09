Atlético de Madrid : un nouveau maillot third orange pour 2022-2023

Nike vient de révéler le nouveau maillot third de l'Atlético de Madrid pour la saison 2022-2023, qui sera notamment porté pour la Ligue des champions.

Il ne manquait plus que lui. Le 14 juin dernier, déjà, l'Atlético de Madrid faisait d'une pierre deux coups en présentant à la fois son maillot domicile et son maillot extérieur pour la saison 2022-2023. Les Colchoneros viennent de lancer, ce jeudi, la nouvelle tenue third que vont arborer les hommes de Diego Simeone dans les prochains mois, notamment en Ligue des champions. Une conception synonyme de 21ème année de collaboration entre le cador espagnol et Nike.

De l'orange pour le third

Alors que la tunique home se veut traditionnelle et que la deuxième de cette année est noire, les supporters de l'Atlético auront la possibilité d'acheter un third kit combinant des nuances d'orange et de rouge sur cette dernière création de la marque à la virgule.

Ce nouveau maillot est très épuré et devrait faire plaisir aux puristes des tenues de footballeurs. L'écusson du club de la capitale espagnole est représenté monochrome noir, pour mieux ressortir, comme le swoosh de Nike à l'apposé. Le nouveau sponsor maillot principal de l'Atlético pour les 5 prochaines saisons (42 M€/an), WhaleFin.com, est présenté sous la même couleur pour harmoniser le tout.

Un maillot très simple

Comme tous les autres maillots conçus par l'entreprise américaine pour cette année sportive 22-23, le modèle se distingue par sa coupe spéciale au niveau du cou et des épaules. Le rouge fait parler sa présence notamment au niveau des manches, en liserés. La base du col est elle légèrement plus foncée que le reste de cette tunique.

Le short et les chaussettes sont de la même couleur orange pour compléter ce third kit 22-23 des joueurs de Diego Simeone. Reste à savoir s'il plaira à Antoine Griezmann et ses partenaires, mais aussi et surtout aux fans colchoneros.