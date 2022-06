Nike présente les maillots domicile et extérieur 2022-2023 de l'Atlético de Madrid

Nike a dévoilé les maillots domicile et extérieur que porteront les Colchoneros tout au long de la saison 2022-2023.

D'une pierre deux coups. Dans la plus grande discrétion, Nike et l'Atlético de Madrid ont décidé de dévoiler l'identité des nouveaux maillots qui seront arborés par les joueurs de Diego Simeone, mais aussi par l'équipe féminine, durant l'exercice 2022-2023, aussi bien au Wanda Metropolitano que loin de l'enceinte madrilène. Comme l'été dernier, la marque à la virgule a présenté plusieurs tuniques en même temps.

Le Manzanares à l'honneur pour le kit home

Contrairement au kit home conçu il y a un an par Nike pour les Colchoneros, qui se voulait plus moderne pour célébrer les 75 ans du nom actuel du club de la capitale espagnole et les 20 ans de la collaboration entre les deux entités, on retrouve un design plus simple pour cette nouvelle année 2022-2023.

Le nouveau maillot domicile de l'Atlético puise en fait son inspiration dans la rivière Manzanares. Ce fleuve traversant Madrid, qui est un affluent du Tage, borde surtout l'ancien stade des pensionnaires du Wanda Metropolitano, le Vicente Calderon. La présence de courbes verticales, sur les bandes traditionnelles rouge et blanche toujours bien en place, n'est donc pas un hasard et rappelle les contours du Manzanares. Autrement, l'aspect visuel de cette nouvelle tunique reste globalement classique, même au niveau du cou ou des manches, qui ne présentent rien de particulier.

Un maillot sobre à l'extérieur

Classique, c'est également le terme que l'on pourrait utiliser pour qualifier le nouveau kit away de l'Atlético de Madrid. Équipementier du club espagnol depuis 2001, et ce jusqu'en 2026 pour le moment, Nike a habitué les fans des Colchoneros à concevoir des maillots de couleurs différentes chaque année pour ce qui concerne les créations portées à l'extérieur.

Cette nouvelle tenue est ornée d'un bleu foncé dominant, mêlé à deux touches de bleu clair différentes sur le col et les bords des manches. L'écusson du club d'Antoine Griezmann, Geoffrey Kondogbia ou encore Yannick Carrasco est brodé lui aussi d'un bleu très clair, tout comme le swoosh de l'entreprise américaine à l'opposé.

Vers contrat record pour le nouveau sponsor maillot

Enfin, détail qui a son importance au moment de découvrir ces nouveaux maillots de l'Atlético de Madrid : l'écurie présidée par Enrique Cerezo n'a pas encore trouvé, ou du moins annoncé officiellement, son sponsor maillot principal. D'après la presse espagnole, la plateforme de trading Whalefin tient la corde pour un bail de 5 ans évalué à 210 M€ au total. Le site chypriote de trading Plus500 versait près de 17 M€ par an aux Colchoneros pour apparaître notamment sur les maillots du club ayant bouclé la saison 21-22 à la 3ème place de Liga. Herbalife, marque de nutrition, est elle sponsor maillot principal de l'équipe féminine de l'Atlético depuis 2017 jusqu'en 2023.

