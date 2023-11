PSG : Hugo Ekitike commence à en avoir ras-le-bol

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé d’apporter du sang neuf en attaque. Neymar Jr et Lionel Messi sont partis. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Bradley Barcola ont débarqué dans la capitale. Ils sont accompagnés par Kylian Mbappé, qui est finalement resté après un long bras de fer avec sa direction. Oui mais voilà, le secteur offensif parisien peine à convaincre pour le moment. C’est le cas notamment des trois premiers joueurs cités. Pendant ce temps-là, Hugo Ekitike (21 ans) est toujours là.

Une situation difficile

Cet été, l’attaquant a été acheté définitivement par les Franciliens. Mais leur idée était de le vendre et d’en tirer un maximum. West Ham, Lens, le Borussia Dortmund et bien d’autres sont venus frapper à la porte de Nasser Al-Khelaïfi. Mais l’ancien joueur de Reims a éconduit ses prétendants les uns après les autres. En fin de mercato, l’Eintracht Francfort a souhaité le récupérer pour compenser la perte imminente de Kolo Muani. Ce qui arrangeait bien les pensionnaires du Parc des Princes, qui souhaitaient l’inclure dans l’opération. Mais Ekitike a refusé de rejoindre le club allemand.

Ce qui a provoqué la colère de NAK et des dirigeants, qui ont finalement enrôlé RKM. De son côté, Ekitike, qui avait été prévenu au début de l’été qu’il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique et de Luis Campos, a été mis de côté. Le Français, qui avait joué 9 minutes face à Lorient lors de la première journée, a disparu des radars. Ce vendredi, Le Parisien donne de ses nouvelles. Ainsi, les jours de match, le joueur, qui continue à s’entraîner avec le groupe comme le stipule la charte du football professionnel, reste souvent seul au centre d’entraînement avec un préparateur physique et les autres joueurs absents du groupe.

Un mercato très attendu

Il s’est aussi attaché les services d’un préparateur physique pour compenser le manque de compétition et rester en forme. Les séances sont plus nombreuses lorsque les Parisiens jouent une rencontre. Ekitike, qui sent que rien ne sera plus comme avant et que le PSG ne changera pas d’avis le concernant, prend son mal en patience. Mais il vit difficilement sa situation et commence à en avoir assez. Il n’extériorise pas vraiment et ne montre pas de "colère" ou de "déception" selon le média français. Il fait "le dos rond" et fait preuve d’exemplarité. Il est toujours ponctuel et se donne à fond aux entraînements.

Malgré cela, Paris reste ferme. Le footballeur, qui a assisté à quelques rencontres de ses coéquipiers, n’a plus de relation avec la direction. En revanche, le lien n’est pas rompu avec les autres joueurs. Mis de côté, l’attaquant attend patiemment le mois de janvier et le prochain mercato. Récemment, nous vous avons révélé qu’un club anglais dont le nom n’a pas filtré est très intéressé à l’idée de le récupérer cet hiver. Il risque d’y avoir d’autres portes de sorties pour Hugo Ekitike, approché il y a quelques semaines pour jouer le rôle de joker médical au LOSC. Cela n’avait pas été plus loin. En janvier, la donne sera différente.