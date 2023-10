Mercato PSG : ça commence à s’agiter pour Hugo Ekitike

9 minutes. C’est le temps de jeu d’Hugo Ekitike cette saison. Non pas que l’attaquant parisien de 21 ans soit blessé, mais simplement parce qu’il n’entre pas dans le projet du PSG. Et ce dernier ne peut pas dire qu’il n’était pas au courant des desseins parisiens à son égard. En fin de mercato, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont tout fait pour le forcer à quitter la capitale. West Ham, Crystal Palace, Lens ou encore l’Eintracht Francfort ont sondé le terrain pour le récupérer dans la dernière ligne droite du mercato.

Mais c’est bel et bien avec le club allemand que c’était le plus chaud. La direction parisienne a voulu à tout prix l’intégrer dans le deal avec Randal Kolo Muani, mais l’ancien Rémois a refusé de service de monnaie d’échange. Si le deal RKM a pu se conclure sur le gong malgré ce contretemps non prévu par le PSG, Ekitike (4 buts et 4 passes décisives l’an passé en 34 matches) est devenu persona non grata à Paris. Non inscrit sur les listes européennes, mis à l’écart et plus apparu dans le groupe pro depuis un bail, le n°44 attend patiemment son heure.

Le LOSC est venu aux nouvelles, un club anglais intéressé pour cet hiver

Et pour connaître un peu son actualité, il faut aller sur son compte instagram où il donne régulièrement de ses nouvelles : sur ses voyages (il était dans son ancien club de Vejle au Danemark ces derniers jours), sur son quotidien (il était des entraînements du PSG avec les non-internationaux du club), sur ses sorties (aux combats de MMA notamment avec Mbappé & co) ou sur ses parties de EA24 FC endiablées avec Ethan Mbappé. S’il s’occupe comme il peut, l’international espoir tricolore, forcément non retenu par Thierry Henry, va devoir rapidement trouver un moyen de retrouver les terrains pour faire de nouveau parler de lui et espérer une place pour les JO de 2024… à Paris.

Cela passera sans doute par un départ cet hiver. Une solution qui pourrait contenter tout le monde si jamais les deux parties s’y retrouvent. Car forcément la situation sportive précaire du joueur a fait fondre sa valeur marchande… mais pas sa cote de popularité toujours intacte dans un marché des n°9 peu fourni en cette période de l’année. Si le LOSC est venu aux nouvelles peu après la fin du mercato pour un recrutement en tant que joker, cela n’a pas été plus loin.

Le club nordiste pourrait bien revenir à l’assaut cet hiver si besoin. Mais c’est plus à l’étranger que l’intérêt se fait pressant. Selon nos informations, un club anglais dont le nom n’a pas filtré est toujours très intéressé et pourrait passer à l’offensive cet hiver. En Ligue 1, peu de clubs peuvent se permettre de relancer l’attaquant tricolore sauf dans le cadre d’un prêt avec une forte prise en charge du salaire (ndlr : Hugo Ekitike touche actuellement 600 000 euros bruts par mois et ce jusqu’en juin 2027). Une solution ultime, que pourrait privilégier le PSG qui veut absolument se débarrasser d’Hugo Ekitike cet hiver…