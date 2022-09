La Juventus et adidas dévoilent le maillot third pour la saison 2022-2023

Le nouveau maillot third 2022-2023 de la Juventus, par adidas

La Juventus Turin et son équipementier adidas ont présenté le maillot third des hommes de Massimiliano Allegri pour la saison 2022-2023.

Comme le veut la tradition : après le domicile et l'extérieur, on a droit au maillot third. La Juventus Turin, qui a réalisé un gros mercato après avoir fini 4e de Serie A l'an passé, a présenté sa troisième tunique pour la saison à venir.

Après le fameux maillot à rayures noir-et-blanc et une tunique tout en noir, les Bianconeri et adidas mettent à l'honneur deux couleurs récemment utilisées pour les tenues secondaires : le bleu, déjà présent sur l'extérieur édition 2019/2020 et le rose, pour lequel il faut remonter à 2015/2016.

Un design plus épuré que l'an passé

Pour cette troisième tunique, oublions la combinaison bleu-jaune-blanc dévoilée la saison dernière : cette fois-ci, le club piémontais présente un maillot à prédominance bleue, Collegiate Royal pour être plus précis. Les trois bandes, allant du col aux épaules, sont elles toutes en blanc.

On retrouvera le rose appelé Acid Red sur l'ensemble du col rond ainsi qu'autour des manches courtes. Le bleu royal viendra interrompre ce coloris rouge clair, au bout des manches, en dessous des aisselles. Enfin, tous les logos présents à l'avant du maillot (équipementier, club et le sponsor Jeep) seront en blanc.

Le partenariat entre la formation turinoise et le constructeur automobile continue pour cette nouvelle saison, et ce après la prolongation de leur collaboration en décembre 2020. La Juve avait même profité de cette nouvelle signature pour revaloriser l'accord à 45 millions d'euros par saison jusqu'à la fin de la saison 2023/2024.

