La Juventus révèle son nouveau maillot extérieur 2022-2023

Quelques semaines après avoir présenté son nouveau maillot domicile, la Juventus vient de sortir son kit extérieur, toujours conçu par adidas, pour la saison 2022-2023.

La Vieille Dame reste vêtue de noir. Rassurez-vous, on parle bien ici toujours de football, et plus précisément du nouveau maillot extérieur designé par adidas pour la Juventus, en vue de la saison 2022-2023. Car, comme lors de l'exercice précédent, les joueurs de Massimiliano Allegri arboreront une tunique encore composée noire loin du Juventus Stadium, aussi bien en Serie A qu'en Ligue des champions.

Du noir, toujours, mais différent

Il aura tout de même fallu plus d'un mois pour connaître l'identité visuelle du deuxième maillot de la Vecchia Signora pour la saison prochaine, alors que le kit home a été présenté par adidas et le club turinois le 13 mai dernier. Pour être plus précis sur cette nouvelle tenue, du blanc et de l'anthracite viennent en fait s'ajouter au noir dominant.

Ce maillot allie en fait sobriété et originalité. Visuellement, il ne saute pas forcément plus aux yeux que cela, mais, en y regardant de plus près, on entrevoit des détails assez travaillés, incarnés par des bandes verticales noires, non linéaires, mais hérissées. Cela donne un look très moderne à cette création de la marque aux trois bandes. Sur la base sombre, au niveau de la partie avant, on retrouve l'écusson du club piémontais brodé en blanc, tout comme le logo d'adidas, équipementier du club de Turin depuis 2015 et jusqu'en 2027, moyennant 51 M€, hors bonus, par saison.

L'éclair de Jeep reste en place

Les contours du sponsor maillot principal, Jeep, sont eux aussi de la même couleur. À l'instar de ce qu'on aperçoit sur le maillot home, une touche électrique s'incruste dans le noir qui compose la représentation de la marque de 4x4. Liée à la Juventus depuis la saison 2012-2013, l'entreprise automobile américaine appartenant au groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) remplit les caisses de l'écurie transalpine à hauteur de 45 M€ par exercice. En décembre 2020, les deux entités avaient prolongé jusqu'en juin 2024.

On retrouve évidemment les fameuses trois bandes d'adidas sur les épaules. À noter qu'une touche de blanc se démarque sous la forme de passepoils aux extrémités des manches et autour du col. La combinaison des trois couleurs susmentionnées correspond globalement à la culture et à l'identité de la Juve. Reste à savoir ce que les fans en penseront...

Nero ⚫️

Vi presentiamo il nuovo completo Away della Juventus per la stagione 22/23 @adidasfootball — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2022

