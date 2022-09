Iker Casillas pète les plombs à cause de Shakira

C'est ce qu'on appelle se justifier. Mis hors de lui par les nombreuses rumeurs de la presse, notamment sud-américaine, lui prêtant une relation intime avec la chanteuse colombienne Shakira, Iker Casillas a répondu avec ironie et beaucoup d'amertume sur Instagram. L'ancien gardien de but du Real Madrid et coéquipier de Gérard Piqué en sélection espagnole de 2009 à 2016, aujourd'hui âgé de 41 ans, a d'abord ironisé sur ce qui a mené une certaine presse à relayer de telles rumeurs. Dans une story, il raconte :

« Dans une rédaction :

Iker suit Shakira sur Instagram.

Ça veut dire qu'ils sont ensemble !

On balance la rumeur ?

Tu n'as pas les c* ** !

! Tiens mon verre.»

Et de poursuivre, après avoir envoyé plusieurs captures d'écran de la presse espagnole et sud-américaine, «allez vous faire foutre, allez vous faire foutre !». Shakira (45 ans) et Gerard Piqué (35 ans) ont annoncé leur séparation après douze ans de relation, en juin dernier. De son côté, retraité des terrains depuis août 2020, Iker Casillas n'a plus foulé les pelouses après un infarctus survenu à l'entraînement, en mai 2019, alors qu'il évoluait au FC Porto. Depuis mars 2021, il est séparé de son ex-femme, la journaliste espagnole Sara Carbonero.