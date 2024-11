LdC, PSG : la grande frustration de Vitinha

Le PSG a subi une nouvelle défaite ce soir en Ligue des Champions à l’occasion de la 4e journée. Malgré sa domination et plusieurs situations en seconde période, le club de la capitale a fini par s’incliner contre l’Atlético de Madrid (2-1) sur le dernier contre du match conclu par Correa. Au micro de Canal+, Vitinha a fait part de sa frustration. «C’est notre plan de jeu. On peut s’améliorer en corrigeant notre sang-froid. On a eu des occasions mais encore une fois on n’a pas marqué.»

La suite après cette publicité

Pour le milieu de terrain portugais, son équipe doit faire beaucoup mieux dans la surface adverse. «On est bien entré dans le match, on a marqué. On encaisse sur un détail, une déconcentration. Après, on n’a pas réussi à marquer. On a manqué de sang-froid. On a cherché à gagner mais sur la dernière minute malheureusement avec leur dernière chance, on prend un but. C’est dur», assure le joueur de 24 ans qui évoque la suite de la compétition. «On a le niveau. Il reste 4 matchs et on va faire tout ce qu’on peut pour passer.»