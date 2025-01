PSG : 4 clubs se disputent Marco Asensio

Luis Enrique ne prend pas de pincettes. L’Asturien en a fait de nouveau la preuve la semaine dernière en conférence de presse. Interrogé au sujet de Marco Asensio (28 ans), l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale espagnole a été cash. « Comme toujours, mes décisions parlent plus que moi. Je peux faire une réponse et inventer quelque chose mais ce n’est pas mon style. Mes décisions parlent mieux et disent ce que je pense à chaque joueur à chaque moment. Je prends mes décisions en fonction de ce que je vois en match et à l’entraînement. Les joueurs ne sont pas toujours d’accord, mais c’est mon rôle. Et je dis toujours que mes décisions ne sont pas irréversibles.»

Si rien n’est encore perdu officiellement selon ses dires, officieusement, le message semble plutôt clair pour Asensio. L’ancien du Real Madrid est invité à aller voir ailleurs dès cet hiver 2025. Pourtant, "Lucho" a souvent compté sur lui durant les premiers mois de compétition. Aligné en tant que faux numéro 9, l’international espagnol, véritable couteau-suisse, a rendu service. Mais la donne a changé en l’espace de quelques semaines. Le retour de blessure de Gonçalo Ramos et la montée en puissance de Désiré Doué n’ont pas aidé le footballeur ibérique. Ainsi, il a été laissé sur le banc lors des 6 dernières rencontres où il était présent dans le groupe parisien.

La Liga veut rapatrier Marco Asensio

Sa dernière apparition remonte au 6 décembre face à l’AJ Auxerre en Ligue 1. Ce jour-là, il avait passé seulement 11 minutes sur le pré. Sa dernière titularisation date, elle, du 22 novembre face à Toulouse. Tombé en disgrâce en l’espace de quelques semaines, Marco Asensio cherche désormais un nouveau point de chute, pour relancer sa carrière et retrouver régulièrement du temps de jeu. La Juventus, comme révélé par nos soins, et Aston Villa se sont penchés sur son cas cet hiver. Mais c’est surtout chez lui, de l’autre côté des Pyrénées, que sa cote est au plus haut. Il y a quelques jours, Estadio Deportivo a révélé que la Real Sociedad suit sa situation de près et passera à l’offensive si la porte s’ouvrait. Elle l’est totalement dorénavant.

SuperDeporte confirme d’ailleurs ce jeudi que la Real est bien sur le coup. Mais ce n’est pas le seul club sur les rangs en Liga. SD révèle que le Real Betis Balompié, Majorque et Villarreal sont également sur le coup pour tenter de rapatrier Marco Asensio. Majorque, où il a été en partie formé et où il a fait ses débuts chez les professionnels, pourrait être une option séduisante. D’autant que le club pointe à la sixième place du classement en Liga. Mais ses autres prétendants ont aussi de solides arguments. Le natif de Palma de Majorque a l’embarras du choix, lui qui semble s’éloigner de la capitale française. A moins que Luis Enrique et le PSG décident finalement de le retenir…