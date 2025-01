Mercato, PSG : Luis Enrique montre la porte de sortie à Marco Asensio

Marco Asensio (28 ans) fait partie des candidats au départ du PSG cet hiver. Au même titre de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, l’Espagnol a progressivement rétrogradé dans la hiérarchie dans l’esprit de Luis Enrique. Ce dernier était pourtant enchanté de l’avoir dans son effectif en début de saison dernière. Il fut son sélectionneur du temps où il dirigeait l’Espagne et a tout du joueur compatible à ce que souhaite mettre en place le technicien, lui qui apprécie particulièrement les éléments polyvalents. La suite a néanmoins montré tout le contraire.

Sa blessure au pied au tout début de l’automne 2023 a cassé la belle dynamique lancée dans les premières semaines. Au PSG, l’ancien Madrilène n’a plus jamais affiché les promesses entrevues au début de son aventure. Il a doucement quitté le onze de départ au printemps dernier, avant de revenir cette saison. La parenthèse n’a pas duré. Souvent aligné dans un rôle de faux neuf pour remplacer Gonçalo Ramos, Asensio n’a pas convaincu (2 buts et 4 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues). Depuis la défaite à Munich soit 8 matchs, il n’a joué que 18 minutes reparties sur 2 rencontres.

Luis Enrique à propos d’Asensio : «Mes décisions parlent plus que moi»

L’Espagnol s’est complètement effacé au profit de la concurrence incarnée par le retour de blessure de Ramos, et la forme ascendante de Désiré Doué. « Comme toujours mes décisions parlent plus que moi, souligne Luis Enrique en conférence de presse. Je peux faire une réponse et inventer quelque chose mais ce n’est pas mon style. Mes décisions parlent mieux et disent ce que je pense à chaque joueur à chaque moment. Je prends mes décisions en fonction de ce que je vois en match et à l’entraînement. Les joueurs ne sont pas toujours d’accord mais c’est mon rôle. Et je dis toujours que mes décisions ne sont pas irréversibles. »

Le message est on ne peut plus clair alors que la question portait justement sur la situation sportive de Marco Asensio. Avec cette réponse, l’Asturien montre qu’il n’a pas besoin de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2026. Le mercato pourrait justement lui permettre de rebondir, lui qui est courtisé par la Juventus, comme nous vous le révélions, mais aussi par la Real Sociedad et plus récemment par Aston Villa. Si le salaire pourrait poser problème à d’éventuelles négociations, le joueur se serait fait une raison, d’après Le Parisien, et accepterait de partir. Reste plus qu’à trouver la bonne porte de sortie.

