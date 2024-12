PSG : la Juventus va foncer sur Marco Asensio

Le mercato va bientôt ouvrir ses portes et tous les clubs européens sont dans les startingblocks, à la recherche de bonnes affaires. Au Paris Saint-Germain, comme à chaque période de transferts, les rumeurs devraient se multiplier et le trio composé de Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi et Luis Enrique ont déjà plusieurs dossiers sur leur bureau. Des situations à régler, des négociations à accélérer, des profils à sonder… Bref, le mois de janvier sera tout sauf calme dans les travées du Parc des Princes. Entre un calendrier chargé et un mercato très attendu par les observateurs, l’actualité parisienne sera, comme à son habitude, scrutée de tous les côtés par les différents championnats, toujours à l’affût de certains jeunes Titis ou autres anciens cadres parisiens désormais sur le départ.

«Quel cadeau j’espère pour Noël ? Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato, c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe. Je ne pense pas que la trêve va casser la dynamique. L’année passée on a fait plus de 10 transferts. Il n’y a aucune urgence, aucun besoin en ce moment, mais s’il y a une opportunité de pouvoir améliorer l’effectif, très bien. Mais on a une très grande équipe», avait affirmé Luis Enrique en conférence de presse avant la trêve officielle pour les fêtes de fin d’année. Si très peu de noms ont filtré dans le sens des arrivées, la direction parisienne sait déjà qu’elle devra s’activer pour trouver des points de chute à trois joueurs désormais jugés indésirables dont Marco Asensio.

Le profil plaît à Thiago Motta

Selon nos informations, Marco Asensio est sur les tablettes de la Juventus cet hiver. En effet, si la priorité hivernale reste de trouver un défenseur central pour pallier la grave blessure de Gleison Bremer, la direction turinoise portée par Cristiano Giuntoli veut également renforcer ses lignes offensives. Ainsi, le profil très polyvalent en attaque de Marco Asensio plaît à Thiago Motta et attire les convoitises. Les Bianconeri sont déterminés à passer à l’action dans les premiers jours du mercato. Un prêt avec une option d’achat à négocier avec le Paris Saint-Germain serait la forme souhaitée par la Juventus. D’après nos indiscrétions, l’Inter Milan, plus en retrait sur le dossier, s’est aussi montrée intéressée ces dernières semaines. Des clubs de Liga dont les noms n’ont pas filtré ont également coché le nom de Marco Asensio. Le point central des négociations entre le PSG et les prétendants sera de trouver un accord sur la prise en charge d’une partie du salaire. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Palma de Majorque perçoit un salaire annuel aux alentours des 10 millions brut.

Après un mercato florissant, la nouvelle Juventus de Thiago Motta commençait très fort sa cure de jouvence avec deux larges victoires en Serie A, contre Côme (3-0) puis le Hellas Vérone (3-0). Trois matchs nuls vierges et sans saveur (0-0) consécutifs ont remis les Bianconeri sur terre, avant de laisser place à un quotidien rempli de hauts et de bas. L’excitation du nouveau projet résolument offensif porté par un entraîneur moderne et apprécié à la cote grandissante a finalement rappelé des brides nostalgiques d’une Juventus peu attrayante et divertissante comme elle l’était sous Massimiliano Allegri. Même si la Juventus est toujours invaincue en Serie A, elle reste classée à une décevante 6ème place - la faute à un total de onze matchs nuls, et n’avait plus gagné en championnat depuis début novembre avant son succès contre Monza le 22 décembre dernier. En ce sens, la Juventus doit se mettre au travail cet hiver pour revenir dans la course au Scudetto et conforter sa position en Ligue des champions.