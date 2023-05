Manchester City : Pep Guardiola peste contre le calendrier

La suite après cette publicité

Le calendrier de Manchester City est plus que chargé. Alors qu’ils ont joué ce mercredi à Madrid en demi-finale aller de Ligue des Champions, les Skyblues iront défier Everton ce dimanche avant de recevoir le Real à nouveau ce mardi. Un timing qui dérange Pep Guardiola comme il l’a expliqué ce vendredi en conférence de presse : «Je ne comprends pas, mais je ne vais plus me plaindre. Il faut s’adapter, c’est comme ça. Je suis sûr que la Premier League veut nous aider, ils ne veulent pas nous mettre mal à l’aise. Le problème, c’est le calendrier, le nombre de compétitions et de matches. Je pense que nous ne pouvons pas jouer samedi pour l’Eurovision et ils n’ont pas la capacité d’accueillir autant de monde.»

Une marge de manœuvre drastique qui force le technicien catalan à faire des concessions, comme il l’a laissé entendre face aux journalistes : «C’est la dernière ligne droite de la saison et, bien que nous ayons la Ligue des champions, notre attention est concentrée sur Everton. En rien d’autre. Ça fait onze mois de travail en Premier League, on n’aura pas le temps de préparer le match contre Madrid car on joue dimanche. Merci beaucoup, mais notre vraie priorité est Goodison Park.»

