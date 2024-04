PSG-Barça : le coach du TFC pointe l’un des points faibles du PSG

Passé par la Masia, l’entraîneur catalan de Toulouse, Carles Martinez, suivra avec attention le quart de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. D’ailleurs, l’entraîneur du TFC a donné son avis sur ce duel dans un entretien accordé à Sport.

« C’est un beau duel, très équilibré. Deux grandes équipes. Le PSG a beaucoup évolué sous la direction de Luis Enrique, devenant de plus en plus une équipe. Je l’ai vu gagner des matches où il était bon et d’autres où il l’était moins. Ils sont difficiles à battre. L’autre jour, ils ont battu Marseille avec 10 joueurs en première mi-temps. Le PSG est probablement un peu plus favori en raison de ce qu’il a en attaque. Le Barça est en bonne forme, il rivalise bien. Ils ont une bonne défense pour contrôler certains joueurs. Mbappé, Dembélé et Barcola sont de grands joueurs. Le PSG est bon dans la course, avec le ballon, mais c’est vrai qu’ils essaient de faire un contre-pressing très fort, de presser haut. Si le Barça est capable de gagner ces contres, ils (les Parisiens) souffrent parfois. Leur ligne défensive est très bonne, mais c’est un point que l’on peut essayer d’attaquer. » À bon entendeur.