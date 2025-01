LdC, PSG : les réponses fades de Luis Enrique sur Dembélé et le tirage des barrages

Le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à sa large victoire face à Stuttgart. De quoi ravir Luis Enrique. « Je suis très heureux. On a eu le pire tirage depuis le début, on n’était pas bien au classement, mais on a lutté dès le premier match. Je suis très content », a-t-il déclaré sur Canal+, avant d’évoquer la belle forme d’Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé ce soir.

« C’est une équipe de football. Il y a des moments où les attaquants sont bien comme Barcola en début de saison ou Dembélé ce soir. Peut-être que ce sera Ramos, Lee ou Kvaratskhelia plus tard. » Enfin, l’Espagnol n’a pas vraiment montré d’enthousiasme au moment d’évoquer un barrage contre Monaco ou Brest. « C’est la compétition, il faut l’accepter. Le tirage va nous réserver quelque chose, on est prêt à jouer contre n’importe qui. »