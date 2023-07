Amical : le FC Barcelone s’adjuge un Clásico incandescent grâce à ses montants

Le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvaient au AT&T d’Arlington, dans le Texas, pour un Clasico de pré-saison sur le sol américain. Avant cette rencontre prestigieuse, les Blaugranas ont débuté leur préparation avec un match annulé face à la Juventus puis les Barcelonais se sont inclinés avec une défaite prolifique contre Arsenal (3-5) alors que les Madrilènes ont battu l’AC Milan (3-2) et Manchester United (2-0). Pour ce Clasico, Xavi décidait de titulariser Ousmane Dembélé, au cœur de rumeurs de transfert au PSG, avec Ilkay Gündogan et Oriol Romeu enchaînait dans le onze, tout comme tandis qu’Alejandro Baldé, Frenkie De Jong et Jules Koundé débutaient pour la première fois. Du côté de la Casa Blanca, Ferland Mendy, Eder Militao et Federico Valverde faisaient leur apparition dans le onze de départ de Carlo Ancelotti alors qu’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga restaient bel et bien présents tout comme Jude Bellingham.

La rencontre s’enflammait d’ailleurs dès le coup d’envoi et il ne fallait pas arriver en retard pour voir la première occasion de Clasico. Alejandro Baldé était d’abord décalé sur son côté gauche et le jeune latéral espagnol centrait fort devant le but de Thibaut Courtois. Si le ballon était dans un premier temps dégagé par la défense madrilène, il revenait finalement sur Oriol Romeu, à l’entrée de la surface, qui décochait une reprise puissante et splendide, déviée par le portier belge sur sa transversale (4e). Malgré de bonnes situations pour Vinicius Junio (6e), Rodrygo (8e) et Jude Bellingham (12e), c’est bien le FC Barcelone qui prenait les commandes du match. Après une superbe combinaison, initiée sur un coup franc au niveau de la ligne de touche, Ilkay Gündogan servait Pedri en retrait qui feintait la frappe avant de servir Ousmane Dembélé, seul sur le côté droit de la surface de réparation madrilène. La frappe du Français, dans le petit filet opposé, trompait alors le gardien madrilène (15e).

Les montants du FC Barcelone ont tremblé

Dans la foulée, le Real Madrid prenait le contrôle du ballon pour égaliser. Et la Casa Blanca obtenait un pénalty après une main de Ronald Araujo dans sa surface mais Vinicius Junior frappait en force sur la barre transversale de Marc-André ter Stegen (20e). Le FC Barcelone pouvait donc conserver son petit avantage même si les Madrilènes intensifiaient leur pressing pour faire déjouer leurs adversaires. Le gardien du club catalan était une nouvelle fois sollicité quelques minutes plus tard. Le portier allemand se détendait vite sur sa gauche pour éviter que le ballon ne franchisse la ligne au ras de son poteau et claquer le ballon en corner sur un bon coup franc de Rodrygo (28e). Juste avant la pause, les Merengues passaient à deux doigts d’égaliser alors que les attaquants madrilènes jouaient de malchance devant les cages adverses. Sur une action très confuse aux abords de la surface de réparation barcelonaise, Vinicius frappait en se retournant à 10 mètres et trouvait, pour la deuxième fois de cette rencontre, la barre transversale.

Mais ce n’est pas tout puisque Jude Bellingham plaçait ensuite une tête sur le poteau de Marc-André ter Stegen tandis que les Blaugranas dégageaient le cuir sur Dani Carvajal dont la tentative était contrée in extremis par la défense barcelonaise (40e). La rencontre s’enflammait alors complètement. Sur le contre, le ballon était alors récupéré haut par les joueurs de Xavi et Ousmane Dembélé était servi à l’entrée de la surface. Néanmoins, son duel avec Thibaut Courtois était finalement gagné par le portier belge qui s’imposait au sol (41e). Si un début de bagarre laissait présager du pire, la tension retombait rapidement et le spectacle reprenait sur le pré. Dans le temps additionnel de cette première période, le gardien allemand du club catalan se montrait une nouvelle fois intraitable pour repousser la tentative de Rodrygo qui venait de reprendre un bon centre de Federico Valverde (45e+3). Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre retombait légèrement mais à l’aube de la dernière demi-heure, Aurélien Tchouaméni faisait à nouveau trembler les montants adverses.

Les Barcelonais s’adjugent le premier Clasico de la saison

Servi en retrait à 25 mètres, Aurélien Tchouaméni décochait notamment une lourde frappe qui venait s’écraser une nouvelle fois sur la barre transversale du gardien barcelonais, qui ne pouvait pas s’empêcher de sourire après ce nouveau coup du sort (62e). A l’aube des dix dernières minutes de cette rencontre, Vinicius Jr, encore très en jambe, réalisait un festival avant d’envoyer une frappe qui filait de peu à côté des cages gardées par Marc-André Ter Stegen (83e). Dans la foulée, sur un ballon perdu par Tony Kroos, Sergi Roberto servait Fermín Martín. Le jeune joueur, formé à la Masia, ne se décomposait pas et envoyait une frappe puissante pour battre Thibaut Courtois pour la deuxième fois de la soirée (85e, 2-0) et ainsi confirmer la réussite insolente des Barcelonais. La malédiction des Madrilènes, elle, se poursuivait avec son symbole, Vinicius Jr. Après un nouveau numéro sur son côté gauche, le Brésilien se présentait dans un angle très fermé avant de propulser le cuir sur la barre la transversale du portier allemand (87e).

Le Real Madrid continuait alors de jouer de malchance. Sur un coup franc frappé par Toni Kroos, Joselu, pourtant tout seul au second poteau, n’arrivait pas à cadrer sa tête (90e). De l’autre côté du pré, Fermin Martín rendait la confiance placée en lui par son entraineur en le faisant rentrer pour cette prestigieuse rencontre. Le jeune Barcelonais réussissait en effet une superbe entrée en jeu en venant donner une superbe passe décisive pour Ferran Torres qui devançait in extremis la sortie de Thibaut Courtois pour le lober puis conclure à bout portant en se retournant (90e+1, 3-0). Les Blaugranas pouvaient alors exulter. Les Catalans finissaient en effet par s’imposer sur un score très flatteur face à un Real Madrid malchanceux au terme d’un Clasico spectaculaire.