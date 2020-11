Chelsea - Tottenham : les compositions probables

La suite après cette publicité

La 10e journée de Premier League nous offre un choc entre Chelsea et Tottenham (17h30, à suivre en direct sur notre site). Une rencontre très attendue où José Mourinho va retrouver son ancien joueur Frank Lampard, aujourd'hui coach des Blues. Chelsea devrait notamment miser sur un 4-3-3 avec Mendy dans les buts. Une défense à quatre composée par Chilwell, Thiago Silva, Zouma et Reece James. Au milieu, Kanté sera accompagné par Kovacic et Mount. En attaque, Ziyech et Werner seront chargés d'alimenter Abraham en pointe.

Du côté des Spurs, c'est un 4-2-3-1 qui pourrait être proposé. Hugo Lloris prendrait place dans les buts, avec une charnière centrale devant lui où l'on retrouverait Sanchez et Dier. Reguilón sur le côté gauche et Aurier à droite. Sissoko et Højbjerg dans un double pivot au milieu avec Ndombélé un peu plus haut. Bergwijn à droite et Son à gauche pour mener l'attaque aux côtés d'Harry Kane.