Coupe d'Italie : l'Atalanta domine la Lazio et file en demi-finale

L’Atalanta recevait la Lazio Rome en quart de finale de Coupe d’Italie. Les hommes de Gasperini s’étaient imposés contre Cagliari lors du dernier tour alors que les Romains avaient difficilement battu Parme. Pour ce match, Simone Inzaghi avait décidé de laisser sa star Ciro Immobile sur le banc. Même son de cloche pour Gian Piero Gasperini qui décidait de laisser ses atouts offensifs sur le banc comme Josip Ilicic ou Duvan Zapata.

Il y a eu du spectacle au Stadio Atleti Azzurri d’Italia et beaucoup de rebondissements surtout. Dès le début de match, les locaux ouvraient le score grâce à Djimsiti (1-0, 7e). La Lazio, bien emmenée par un Vedat Muriqi en jambes, égalisait 10 minutes plus tard (1-1, 17e) et prenait même l’avantage quelques minutes après. Le défenseur italien Acerbi battait Pierluigi Gollini (1-2, 34e). Mais dans ce match, il ne fallait pas baisser en intensité. Trois minutes plus tard, Malinovskyi égalisait (2-2, 37e). Au retour des vestiaires, l’Atalanta prenait l’avantage grâce au russe Miranchuk (3-2, 57e). Malgré un carton rouge et un penalty manqué par Zapata, les Noirs et Bleus conserveront l’avantage et se qualifient donc pour les demi-finales.