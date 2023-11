Les révélations de Lionel Messi sur son avenir !

À 36 ans, Lionel Messi se dirige lentement mais sûrement vers les dernières années de son incroyable carrière. Récompensé par un 8e Ballon d’Or lundi dernier, notamment pour son sacre lors du Mondial 2022 au Qatar, l’Argentin a enfin obtenu le Graal. Interrogé à propos de son avenir par France Football, le génie de Rosario reste flou : «Je me sens bien. J’ai toujours dit que je ne pensais pas à l’avenir, j’avance au jour le jour. Je me sens bien physiquement. Je vais avoir quelques mois de vacances. Cela ne m’est jamais arrivé dans ma carrière d’être arrêté aussi longtemps. Je reprendrai l’entraînement en janvier pour me remettre en forme durant la pré-saison afin d’atteindre les objectifs que nous avons ici au club, mais aussi pour préparer la Copa America», raconte-t-il.

«Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. J’ai envie de continuer jusqu’à ce que je sente que je n’en peux plus, que ma condition physique ne me permet plus de jouer comme je le souhaiterais. Le temps nous le dira». Mais alors que la Copa America approche (du 20 juin au 16 juillet prochain), Lionel Messi n’est pas encore sûr de pouvoir défendre son statut de champion du Monde en 2026. «Évidemment qu’on a toujours envie de jouer ce genre de matches, et encore plus après avoir été champion du monde. Mais bon, il reste pas mal de temps d’ici-là. Même si cela passe vite, il reste encore quelques années avant le Mondial et je ne veux pas me projeter si loin. Il ne s’agit pas d’être là juste pour être là, mais de se sentir bien et de pouvoir apporter des choses au groupe. Sachant l’âge que j’aurai alors (39 ans), cela me paraît difficile, mais on verra comment je me sentirai physiquement.»