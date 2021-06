Marek Hamsik rejoint Trabzonspor

Après un petit passage à l'IFK Göteborg où il aura disputé six matches et marqué un but, Marek Hamsik (33 ans) quitte la Suède. Le milieu slovaque qui s'est distingué entre 2007 et 2019 au Napoli voyage pour sa fin de carrière. Alors qu'il disputera l'Euro cet été, il a décidé de choisir la Turquie pour son prochain club.

La suite après cette publicité

Ainsi, il vient de s'engager librement avec la formation turque de Trabzonspor qui avait terminé 4e de Super Lig la saison dernière. Il a signé pour deux ans et portera le numéro 17.