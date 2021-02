La presse espagnole s'enflamme pour le PSG et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Celle-là, personne ne l’avait vraiment vu venir. Pas franchement étincelant en Ligue 1, ni même en Coupe de France contre le Stade Malherbe de Caen, le Paris Saint-Germain laissait craindre le pire face à un FC Barcelone loin d’être à son meilleur niveau, mais dont les récents progrès avaient quelque peu inversé les tendances depuis le tirage au sort des huitièmes de finale. Et puis les hommes de Mauricio Pochettino ont fait taire tout le monde en explosant les Blaugranas 4 buts à 1 au Camp Nou.

Une prestation XXL qui fait bien évidemment beaucoup parler ce matin de l’autre côté des Pyrénées. Une presse espagnole qui n’a d’ailleurs d’yeux que pour l’homme du match : Kylian Mbappé. En Catalogne surtout. Auteur d’un retentissant triplé, le champion du monde 2018 a enfin pris les responsabilités qu’il réclamait tant. « Mbappé noie le Barça », titre Sport. Quant à Mundo Deportivo, le média pro Barça y est allé de son jeu de mots, « Mbappuleo », pour féliciter un Mbappé digne d’un certain Lionel Messi.

Le PSG a impressionné

À Madrid, les Unes sont également à la gloire du Français. « L’ouragan Mbappé » pour AS. « Mbappé explose le Barça », écrit Marca. Mais ce n’est pas tout. Si le natif de Bondy a logiquement été encensé, l’équipe entière du PSG a elle aussi été saluée. « Le PSG de Mbappé a été un sommet trop élevé, impossible à escalader », estime AS. Pour Marca, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes. « Impeccable préparation des hommes de Pochettino qui ont martyrisé un Barcelone sans idées. Les Français connaissaient tous les secrets de l’équipe catalane (…) Le PSG a été meilleur. Bien meilleur ».

Une supériorité parisienne qui ne souffre également d’aucune contestation en Catalogne. « La vitesse météorique de Mbappé et la qualité de Verratti ont suffi à humilier les Blaugranas, clairement dépassés » (Sport). « Le PSG, malgré quelques signes de fragilité défensive, a été bien supérieur au Barça, qui, finalement, a évité une défaite bien plus lourde. (…) Le PSG a démontré que, même sans Neymar et Angel Di Maria, il méritait d’être vouvoyé », écrit Mundo Deportivo.

Des hommages unanimes également présent dans la presse espagnole généraliste. « Le PSG s’était montré bien supérieur dès le début de la rencontre, même si les Azulgranas avaient réussi à prendre l’avantage » (El Mundo). « Le contrôle émotionnel et la maîtrise du jeu ont été exclusivement parisiens. L’équipe de Pochettino a montré plus de personnalité et d’autorité, et même davantage d’identité collective, que celle de Koeman » (El Pais). Qu’on se le dise : le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont fait très forte impression chez nos voisins espagnols.