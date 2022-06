Karim Benzema renonce à faire appel dans l’affaire de la sextape

D’après les informations du site Actu78, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a renoncé à faire appel dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le Français de 34 ans devait passer devant la cour d’appel de Versailles le 30 juin et le 1er juillet, mais il a finalement renoncé à son appel. L’avant-centre tricolore est donc condamné définitivement à un an de prison avec sursis pour complicité de chantage, une peine assortie de 75 000 euros d'amende ainsi que 80 000 euros à verser à Mathieu Valbuena au titre du préjudice moral.

La suite après cette publicité

Interrogé par L’Équipe, l’avocat du Madrilène, Me Hugues Vigier, est revenu sur le choix de son client en affirmant que ce n’était pas un aveu de culpabilité et que Benzema avait « un profond sentiment d'injustice et une vraie lassitude » par rapport à cette histoire. « Mon client est épuisé par cette procédure. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n'a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena », a expliqué l’avocat au quotidien sportif.