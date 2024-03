PSG : que devient Ismaël Gharbi ?

Avec 12 apparitions (1 offrande) depuis ses débuts professionnels le 1er août 2021 lors du Trophée des Champions perdu par le Paris Saint-Germain contre Lille, Ismaël Gharbi fait partie des nombreux jeunes formés au Paris Saint-Germain qui se heurtent aux réalités du club francilien. Bien que performant avec les jeunes (19 buts et 10 offrandes en 26 matches avec les U19 et 7 buts ainsi qu’une offrande en 12 rencontres en Youth League), le milieu offensif de 19 ans n’a pas réussi à se frayer une place durablement dans l’effectif francilien. Cet été comme de nombreux jeunes à l’image d’Édouard Michut (Adana Demirspor), Noha Lemina (Sampdoria et Wolverhampton) ou encore Lucas Lavallée (Dunkerque), Ismaël Gharbi s’est vu pousser vers la sortie avec un prêt afin de progresser. Direction la Suisse et le Stade-Lausanne Ouchy pour le droitier.

La suite après cette publicité

«Le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain est prêté au club suisse du FC Stade Lausanne Ouchy pour la saison 2023-2024. Le Club souhaite à Ismaël une saison pleine de succès avec Le FC Stade Lausanne Ouchy» pouvait-on ainsi lire dans un communiqué du club francilien. Sollicité par Nice, Saint-Étienne, le Werder ou encore l’Union Berlin, Ismaël Gharbi avait opté pour la formation helvétique afin de pouvoir évoluer dans un climat qu’il considérait idéal pour son épanouissement. C’est un petit qui est humble, amoureux de ce sport et cela colle parfaitement aux caractéristiques du SLO. Avec ses conseillers et sa famille, il a choisi le SLO pour avoir moins de pression que dans d’autres clubs et plus de temps de jeu pour pouvoir repartir à Paris mieux armé expliquait le directeur sportif Hiraç Yagan à Blick en septembre dernier.

À lire

LdC : Jérôme Rothen a peur pour le PSG

Excellent mais en pleine lutte pour le maintien

Un choix qui s’est vite montré intéressant pour Ismaël Gharbi lancé dans le grand bain le 23 septembre dernier contre Winterthur. Malgré une défaite 2-1, il distillait sur corner une offrande pour Lucas Pos avant de rééditer la semaine suivante contre Yverdon (1-1) en provoquant le but de Sahmkou Camara. Entre temps, il avait marqué en Coupe de Suisse contre le FC Wil (1-1/4-3 aux tirs au but). Des présentations réussies avec le club de Lausanne qui avaient de quoi ravir son ancien coach Anthony Braizat : «c’est pour ça qu’on l’a pris ! On va l’aider à grandir. On peut se permettre de lui donner du temps de jeu.» Séduisant son coach, Ismaël Gharbi mettait aussi ses coéquipiers immédiatement dans sa poche.

La suite après cette publicité

«Oui, il nous aide beaucoup. Déjà à l’entraînement, on voit les différences qu’il peut faire, son efficacité, son aisance avec la balle. On peut déjà voir qu’il va nous faire du bien» expliquait à Blick le capitaine Lavdrim Hajrulahu. Plus de cinq mois plus tard, le bilan est assez contrasté. Individuellement, Ismaël Gharbi n’a pas à rougir puisqu’avec six buts et trois offrandes en 20 matches et un impact énorme sur son équipe, il livre un exercice solide. Collectivement en revanche c’est plus dur puisque le FC Stade Lausanne Ouchy est bon dernier à 13 points de son rival Lausanne-Sport qui est onzième.

Interrogé par Blick après le match nul 1-1 contre ces derniers à la mi-février, l’ancien gardien de Lens Jérémy Vachoux ne manquait pas de souligner l’importance de son jeune coéquipier afin d’aider le club du canton de Vaud dans sa mission maintien : «bien sûr, c’est un super joueur. Il nous débloque des situations, comme on l’a vu les derniers matchs quand il était avec nous. Ce soir encore, il a mis un super but. Tous les joueurs sont importants pour le groupe, dont lui, et la priorité, c’est qu’on soit une équipe soudée, c’est comme ça qu’on va faire les points. C’est une situation délicate au classement, mais c’est sûr que c’est encourageant ce qu’on a montré ce samedi.» En forme du côté de la Suisse et sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Ismaël Gharbi continue de grandir en terres helvétiques.