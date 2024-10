Patrice Evra se lâche complètement sur Kylian Mbappé !

Nouveau chroniqueur de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Patrice Evra n’a pas maché ses mots pour sa première prise de parole vendredi. Lancé sur différents sujets d’actualité, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille est notamment revenu sur le cas Kylian Mbappé, non retenu par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. «Didier le protège, soyons clairs ! Mbappé ne joue plus à Paris, il joue au Real Madrid. Si tu veux bousiller tes relations avec Florentino Pérez… Moi, ce que j’entends sur Mbappé… j’ai envie que les gens lui lâchent la grappe. Il va réussir mais il faut lui laisser du temps et le laisser souffler», a tout d’abord déclaré l’ex-joueur des Red Devils.

Et d’ajouter : «Pourquoi les gens ne font que de parler de Mbappé ? C’est vous qui avez créé cette légende parce qu’il a gagné une Coupe du monde. Mais pour moi, Mbappé n’arrive pas encore à la cheville de Benzema. Avec tout le respect que j’ai pour lui (…) Le brassard (de l’équipe de France), je ne l’aurais jamais donné à Mbappé ! Vous lui donnez tout au gars, comment vous voulez qu’après il se motive ?» L’intéressé appréciera…