Real Madrid : Thibaut Courtois attend encore plus de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Soirée parfaite, vendredi soir, pour le Real Madrid, qui, grâce à ce succès à l’extérieur sur Valladolid (0-2), reprenait provisoirement la première place de Liga devant le Barça. De plus, cette rencontre marquait le retour à la compétition de Karim Benzema (35 ans), de la meilleure des manières avec un doublé. Ce dernier avait manqué le Mondial au Qatar pour blessure. Thibaut Courtois (30 buts) auteur également d’un bon match, est satisfait de KB9 mais en attend plus.

« C’est une victoire importante et c’est bien de ne pas avoir pris de but. Les deux clubs ont bien joué. C’est Karim qui nous a sauvé le match. Le Karim de l’an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de rythme. Pour sa confiance, c’est bien de mettre deux buts », a réagi le portier belge après le match.

À lire

Real Madrid : Vinicius Junior charge LaLiga