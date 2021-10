AC Milan : Olivier Giroud se livre sur sa relation avec Zlatan Ibrahimovic

Olivier Giroud (35 ans) se sent comme un poisson dans l'eau. Voilà comment l'on pourrait résumer la situation du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France depuis son arrivée à l'AC Milan, l'été dernier, en provenance de Chelsea. Invité de l'émission Football Show ce lundi sur beIN SPORTS, l'ancien buteur d'Arsenal a d'abord expliqué « se sentir très bien, ici, à Milan », tout en ayant « l'espoir de gagner quelque chose et pourquoi pas le Scudetto », alors que les Rossoneri, 2èmes à égalité de points avec le Napoli, sont toujours invaincus en Serie A. Le nouveau n°9 du club lombard a également été interrogé su sa relation avec Zlatan Ibrahimovic (40 ans), et il n'a pas tari d'éloges au sujet de l'ancien du PSG.

« Au quotidien, ça se passe super bien », a dans un premier temps assuré Giroud, avant de détailler. « C'est quelqu'un qui a une façon de communiquer particulière. On le connaît tous, il est comme ça. Il prend beaucoup de place dans le vestiaire, il a beaucoup d'expérience, il est très respecté. C'est un peu le boss au Milan AC. Il a fait de grandes choses ici. C'est le leader dans l'équipe. C'est un bonheur de l'avoir à ses côtés. Il est bancheur, il est naturel. Que vous le croyez ou non (rire), c'est une personne tout à fait normal, avec beaucoup de confiance en soi. » Le Français (4 buts en 9 matchs depuis le début de la saison 21-22) n'a pour le moment jamais encore été titularisé avec le Suédois (2 buts, 1 passe décisive en 5 apparitions).