Mercato : Liverpool obligé de sortir le chéquier pour remplacer Virgil van Dijk ?

Les derbys anglais sont réputés pour être très chauds. Mais Jürgen Klopp ne décolérait pas après le 2-2 entre Everton et Liverpool. La raison ? Le traitement de faveur infligé à Thiago Alcantara et, surtout, à Virgil van Dijk. Alors qu’il se trouvait aux avant-postes, le défenseur et capitaine des Reds s’est fait découper par un Jordan Pickford auteur d’une sortie kamikaze. Un geste qui n’a et ne sera pas sanctionné a posteriori par les instances.

Un vrai coup dur pour Liverpool puisque Van Dijk a dû se faire opérer du genou. « Le Liverpool FC peut confirmer que Virgil van Dijk subira une intervention chirurgicale à la blessure au genou qu'il a subie lors du match nul 2-2 de samedi à Everton », indiquait le club de la Mersey dimanche dernier. Van Dijk blessé et indisponible jusqu’à la fin de la saison, le champion d’Angleterre va devoir le remplacer.

Sur le papier, c’est Joe Gomez qui est censé jouer le rôle de doublure aux côtés de Joël Matip. Mais cela sera-t-il suffisant pour permettre aux Reds d’être performants en Premier League et en Ligue des Champions ? Dès l’annonce de l’opération à venir pour Van Dijk, beaucoup s’attendaient déjà à ce que Liverpool profite du prochain mercato hivernal pour compenser cette perte. Un scénario qu’espère fortement l’ancien Red Jamie Carragher.

Dayot Upamecano comme remplaçant idéal ?

« Le prochain renfort de Liverpool devait être un défenseur central. Dejan Lovren est parti et ils ne l’ont pas remplacé. Ils n’ont plus que trois défenseurs centraux et Joël Matip est souvent blessé. Il y a aussi des interrogations sur Joe Gomez. Liverpool aurait dû aller chercher un défenseur l’été prochain, mais ils doivent désormais le faire dès le mois de janvier. Début janvier, pas à la fin du mois », a-t-il déclaré sur Skysports.

Et visiblement, Carragher a déjà une cible idéale pour les Reds. « Il y a un jeune homme dont tout le monde parlait à Leipzig, Dayot Upamecano. Il n’a peut-être pas le même profil que Van Dijk, mais si c’est le joueur qu’ils veulent, alors il faut y aller. » Pas sûr toutefois que le RB Leipzig, qui a prolongé le Français jusqu’en 2023, soit d’accord. À moins que Liverpool ne mette le paquet, comme ils ont su le faire pour Van Dijk.