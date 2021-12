PSG : Neymar et l'inspiration Ronaldinho

Ce n'est pas un hasard si le Brésil, victorieux à cinq reprises de la Coupe du monde, est considéré comme le pays de football par excellence. Les Auriverde ont vu naître et éclore de nombreux purs talents du ballon rond, des joueurs capables de rendre ce sport magique, faisant de l'art avec le cuir pour le plus grand bonheur des amoureux de football. L'un des exemples les plus parlants reste évidemment le seul et unique Ronaldinho. Neymar, la star du PSG, a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à son compatriote.

La suite après cette publicité

« Bien sûr, Ronaldinho est un joueur qui m'a inspiré, pas seulement moi, mais la plupart des Brésiliens. Il était champion du monde quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a une histoire merveilleuse dans le football, il a fait des choses sans précédent, il a réinventé le football "Joga Bonito", donc c'est une grande fierté que Ronaldinho soit Brésilien. C'est un type qui a marqué le football de son empreinte. J'ai eu l'honneur de jouer avec lui quelques fois avec l'équipe nationale brésilienne », a ainsi expliqué le n°10 du PSG sur le site officiel des Parisiens. Ronnie appréciera.