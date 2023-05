L’OM dégaine une première offre pour Wilfried Zaha

La suite après cette publicité

Toujours en course pour une qualification directe à la Ligue des Champions en cette fin de saison, l’Olympique de Marseille veut déjà anticiper la construction de son effectif la saison prochaine. L’élimination décevante cette saison dès les phases de poule n’a évidemment pas plu au président Pablo Longoria qui veut offrir à son coach Igor Tudor des joueurs capables d’apporter et d’être du niveau européen. Dans ce sens, le dirigeant espagnol a déjà commencé à étudier quelques pistes comme nous vous le révélions et notamment pour le poste de second attaquant derrière le niveau 9.

Libre le 30 juin prochain, l’attaquant Wilfried Zaha attise la convoitise comme nous vous le révélions il y a plusieurs semaines. L’international ivoirien est dans le viseur d’Arsenal, mais aussi de l’OM qui avait déjà accéléré sur le dossier. Une première prise de contact avait eu lieu entre le joueur, son entourage et l’Olympique de Marseille pour la faisabilité d’un transfert libre cet été. Selon nos indiscrétions, l’attaquant de 30 ans est même la priorité des priorités du club phocéen en cas de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Un contrat de 2 ans proposé

Ce jeudi, la presse anglaise confirme bien que l’OM est chaud sur le joueur. En effet, selon les informations du Guardian, Wilfried Zaha qui arrive en fin de contrat à la fin de saison s’est vu proposer une prolongation de contrat par Crystal Palace. Le média britannique évoque un nouveau contrat de 4 ans et un salaire de 230 000 euros par semaine pour la star de l’équipe. Mais les chances de le voir rester sont minces, car l’OM est bien dans la course et a dégainé une première offre de contrat au joueur.

Selon le Guardian, cette offre de l’OM porte sur une durée de 2 ans soit jusqu’en 2025. Mais le quotidien anglais précise que l’offre est nettement inférieure financièrement à ce que Wilfried Zaha a eu de la part des Eagles. L’ancien de Manchester United veut à tout prix disputer la Ligue des Champions et cela pourrait être un argument très convaincant en faveur de l’OM. Cela pourrait permettre d’être plus attractif même avec une proposition financière moins élevée. Et Zaha serait évidemment un joueur à suivre la saison prochaine. Mais le chemin est encore long.