AC Milan - PSG : la réaction à chaud de Marquinhos

Battu ce mardi par l’AC Milan (2-1) pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions, le PSG est tombé de haut et a laissé sa première place au Borussia Dortmund. Une déception à laquelle Marquinhos a tenu à réagir au micro de Canal + après le match : «on connaît la qualité de Milan qu’il ne faut pas négliger. Un match de haut niveau et difficile. On avait bien démarré le match, bien contrôlé et fait ce qu’on nous a demandé. Je pense que Milan a exploité sa force en allant vite vers l’avant. On a souffert sur ça, ils ont marqué et le deuxième but change le match alors qu’on était bien. Ils ont bien utilisé leurs forces et on connaît la qualité de Giroud.»

Une déception pour le PSG qui manque le coche et a semblé sans réaction face à un adversaire qui a bien géré la seconde période. On a poussé pour revenir sans réussir. Milan s’est mis ensuite plus derrière, on avait moins d’espaces qu’en début de match. Ils ont bien défendu et ils ont su quoi faire pour nous bloquer. C’était important de venir ici et l’emporter. Il ne faut pas lâcher, se qualifier et gérer les choses qu’on peut améliorer à l’extérieur a rajouté le Brésilien.