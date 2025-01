Real Madrid : Rodrygo Goes fait mentir tout le monde

Il y a quelques mois, lorsque Kylian Mbappé débarquait du côté de Madrid, certains observateurs estimaient que la grosse victime de l’arrivée du Français allait être Rodrygo Goes. Quelques mois plus tard, force est de constater que ces gens se sont bien trompés. L’ancien de Santos est toujours aussi important aux yeux de Carlo Ancelotti ; et surtout, il est performant.

Sur les 8 derniers matchs disputés, il a fait trembler les filets à 7 reprises, et délivré 3 passes décisives. Des statistiques épatantes, et même meilleures que celles de ses acolytes Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Moins mis en lumière médiatiquement que les deux attaquants star, et que Jude Bellingham, Rodrygo répond sur le terrain. Adoré par ses coéquipiers, adoubé par le public du Bernabéu et essentiel pour Carlo Ancelotti, il assume parfaitement son rôle d’underdog et n’a aucun problème avec le fait d’être généralement moins mis en avant que les autres Galactiques du Real Madrid.

La star de l’ombre

Rodrygo n’en a que faire des unes de journaux ou des éloges sur les plateaux TV, il sait que ses efforts et les différences qu’il fait sur le terrain font de lui un rouage essentiel de ce Real Madrid. Et ça lui suffit amplement. « Il n’y a pas d’ego. Le Real Madrid passe avant tout. Personne n’est plus important que le club », confiait-il mercredi après la rencontre. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques semaines encore, il avait été critiqué par une partie de l’opinion publique madrilène, lui reprochant parfois d’être invisible.

Pas inclus dans ce fameux trio BMV, Rodrygo démontre qu’il n’a rien à envier aux autres. Il faut dire que son style de jeu fait de lui un joueur un peu moins flamboyant que son compatriote, toujours prêt à dribbler des adversaires, là où Rodrygo cherche plus à se positionner au bon endroit au bon moment pour faire mal au rival. Mais ces dernières semaines, il a démontré avoir fait progresser son jeu, étant performant lorsqu’il a dû évoluer à gauche par exemple. « Rodrygo intouchable pour moi ? Oui, il le mérite », confirmait Ancelotti mercredi soir. Si certains avaient encore des doutes, ils sont bien dissipés…