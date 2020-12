Liga : le Betis domine Cadiz, Alavés se relance contre Eibar

Pour clôturer cette 15e journée de Liga, deux matches se jouaient à 22h ce mercredi soir. A Séville, le Betis accueillait Cadiz avec comme objectif de basculer dans la première partie de tableau. Sur leur pelouse, Nabil Fekir et ses coéquipiers ont réussi leur mission grâce à un but de Rodriguez (71e, 1-0). Un succès qui offre la neuvième place aux Verdiblancos. Le promu est onzième.

Dans l'autre rencontre, Alavés (17e) et Eibar (15e) s'affrontaient à l'Estadio Mendizorrotza. Battues ce week-end, les deux formations voulaient renouer avec la victoire, et ce sont les locaux qui ont pris les trois points (2-1). Après l'ouverture du score de Leon (4e), Mendez (41e) et Deyversin (45e+2) ont inversé la tendance. Alavés se retrouve treizième au classement, alors qu'Eibar passe dix-septième.