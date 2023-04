Liga : Cadix obtient un succès précieux face à Valence dans la course au maintien

Duel décisif pour le maintien en Liga ce samedi. Valence (16e) se déplaçait sur la pelouse de Cadix (17e) pour le compte de la 32e journée du championnat espagnol. Au terme d’une première période dominée dans l’ensemble par les Andalous, ces derniers ouvraient le score juste avant la mi-temps grâce à un but de Gonzalo Escalante (1-0, 39e).

Dès le retour des vestiaires, les protégés de Sergio réalisaient le break après une réalisation de Sergio Guardiola (2-0, 46e). Mais les Merengots ne s’avouaient pas vaincus et réduisaient le score quelques minutes plus tard après une erreur de Jeremias Ledesma qui profitait à Samuel Lino (2-1, 52e). Malgré un visage plus conquérant dans de deuxième acte, les Blanquinegros n’arrivaient finalement pas à revenir à la hauteur de leur adversaire. Avec cette défaite donc (2-1), Valence retombe dans ses travers après deux victoires consécutives et se remet en danger par rapport à la zone de relégation. Pour Cadix, cette victoire est un véritable bol d’air, eux qui remontent à la 14e place.

