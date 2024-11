Ligue des Nations : l’Italie enchaîne contre la Belgique, l’Angleterre prend sa revanche en Grèce

À l’occasion de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Nations et parallèlement à l’affiche opposant l’équipe de France à la sélection israélienne, cinq rencontres avaient lieu, ce jeudi soir, à partir de 20h45. Dans le groupe 2 (celui des Bleus), l’Italie, leader au coup d’envoi, accueillait la Belgique avec l’ambition de conforter sa première place. Pour ce choc, Luciano Spalletti optait pour 3-5-1-1 en alignant Barella dans une position avancée derrière Retegui. En face, les Diables rouges de Domenico Tedesco s’organisaient, eux, en 4-2-3-1 avec le duo Engels-Onana à la récupération. Nommé capitaine, Lukaku faisait lui son retour à la pointe de l’attaque, soutenu par Openda, Trossard et De Cuyper. Un choc qui ne tardait pas à se décanter…

Après une première incursion de Frattesi, auteur d’une belle demi-volée du pied droit aux abords de la surface, les Transalpins ouvraient le score. Opportuniste, Tonali profitait d’un centre en retrait de Di Lorenzo pour tromper Casteels du pied gauche (0-1, 11e). En contrôle et face à des Belges peu inspirés - malgré une timide réaction signée Trossard (23e) - l’Italie dictait sa loi et virait logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre s’animait et les locaux se montraient plus dangereux. Si Debast se signalait une première fois (50e), Trossard manquait lui de précision (52e) alors qu’Openda faisait briller Donnarumma (61e). En souffrance, l’Italie parvenait malgré tout à conserver ce court mais précieux avantage malgré une nouvelle opportunité pour Lukaku (79e) et un poteau de Faes (83e).

L’Italie confirme, l’Angleterre se réveille, victoire précieuse de la Norvège

Une victoire (1-0) permettant à la Nazionale de conforter sa première place avant de défier les Bleus pour le choc de ce groupe 2. De son côté, l’Angleterre de Lee Carsley n’a pas tremblé pour se défaire de la Grèce. Défaits à domicile par cette même sélection lors de la dernière trêve internationale, les Three Lions ont, cette fois-ci, pris leur revanche. Servi en retrait par Madueke, Watkins lançait parfaitement les siens (0-1, 7e). Dominatrice, l’Angleterre gardait le contrôle du cuir sans se montrer dangereuse. Une emprise stérile qui donnait finalement confiance à la Grèce, proche d’égaliser sur une frappe de Tsmikias détournée par Pickford (32e). Au retour des vestiaires, les Anglais manquaient le break à plusieurs reprises (54e, 55e) mais remerciaient aussi Pickford, impérial sur sa ligne (64e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Italie 13 5 +7 4 1 0 12 5 3 Belgique 4 5 -2 1 1 3 6 8

Solide en fin de rencontre, la sélection britannique se mettait finalement à l’abri sur un but contre son camp de Vlachodimos (0-2, 78e) puis une nouvelle réalisation de Jones (0-3, 83e). Un large succès offrant la première place du groupe 2 aux Three Lions. Dans les autres rencontres du soir, la Finlande, qui aura manqué un penalty au cours de ce match, s’est inclinée contre l’Irlande (0-1) dans ce même groupe 2 de la voie B. Opposée à la Slovénie, la Norvège a de son côté réalisé la belle opération de la soirée en s’imposant (4-1) grâce à un doublé de Nusa (4e, 59e) et deux réalisations d’Haaland (45e) et Hauge (83e). Une victoire permettant aux coéquipiers de l’attaquant mancunien de récupérer la 2e place du groupe 3 de la voie B, juste derrière l’Autriche. Enfin, la Macédoine du Nord a assuré l’essentiel en s’imposant face à la Lettonie. Un nouveau succès permettant aux hommes de Blagoja Milevski de conforter leur fauteuil de leader dans le groupe 4 de la voie C et ainsi d’assurer leur promotion.

Tous les résultats de 20h45

Voie A, groupe 2

France 0-0 Israël

Belgique 0-1 Italie : Tonali (11e)

Voie B, groupe 2

Grèce 0-3 Angleterre : Watkins (7e), Vlachodimos (78e, csc) et Jones (83e)

Irlande 1-0 Finlande : Ferguson (45e)

Voie B, groupe 3

Slovénie 1-4 Norvège : Sesko (21e, sp) / Nusa (4e, 59e), Haaland (45e) et Hauge (83e)

Voie C, groupe 4

Macédoine du Nord 1-0 Lettonie : Serafimov (57e)