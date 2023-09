Vidéo : le superbe missile de Dominik Szoboszlai en League Cup

C’est une véritable praline qu’a offert Dominik Szoboszlai aux spectateurs du match entre Liverpool et Leicester (D2) pour le compte du troisième tour de la League Cup. D’abord menés au score, les Reds ont réussi à renverser la vapeur grâce aux réalisations de Cody Gakpo et de l’international hongrois, avant le but tardif de Diogo Jota avant la fin du temps réglementaire de la seconde période.

Et alors que les deux équipes étaient à égalité après l’heure de jeu, l’ancien milieu offensif du RB Leipzig se présentait aux abords de la surface de réparation adverse avant d’envoyer un missile dans les buts du gardien des Foxes, Jakub Stolarczyk. Un tir puissant à distance qui s’aide de la barre transversale pour faire trembler les filets du portier polonais et faire chavirer les pensionnaires d’Anfield.