Arsenal s’offre la révélation Riccardo Calafiori !

Arsenal lance enfin son mercato ! Après avoir levé l’option d’achat de David Raya, le club londonien vient d’officialiser l’arrivée du défenseur central de 22 ans, Riccardo Calafiori. Une arrivée attendue depuis des semaines, puisque les Gunners ont rapidement devancé leurs concurrents directs, tels que Chelsea, le Bayer Leverkusen ou encore le PSG, pour s’attacher les services de ce défenseur prometteur.

Arrivé en provenance du FC Bâle, à l’été 2023, Calafiori a disputé 33 rencontres avec Bologne. Durant sa seule et unique saison du nord-est de l’Italie, le joueur formé à l’AS Roma aura grandement contribué à la cinquième place des Rossoblu, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. La première dans l’histoire du club italien. Ses performances lui ont permis d’être appelé dans la liste de Luciano Spalletti pour l’Euro 2024, avec l’Italie. Une compétition dans laquelle la Squadra Azzurra, tenante du titre, aura déçu, mais où Calafiori se sera montré à la face de l’Europe. Solide dans les airs, tranchant dans ses interventions, bon dans ses relances, il n’a pas peur de remonter le terrain avec le ballon, comme sur le but de Mattia Zaccagni face à la Croatie (1-1).

Ses prestations en club et en sélection ont donc convaincu Arsenal de débourser 50 millions d’euros pour l’attirer dans le nord de Londres. «L’international italien Riccardo Calafiori nous a rejoint en provenance de Bologne, en Serie A, avec un contrat à long terme. Le défenseur de 22 ans était membre de l’équipe Azzurri lors de l’Euro 2024, après une saison pleine de performances impressionnantes au cœur de la défense de Bologne. Riccardo portera le maillot numéro 33 et s’est rendu aux États-Unis pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Philadelphie, alors que nous poursuivons nos préparatifs en vue de la saison 2024/25», précisent les Gunners, sur leur site officiel.

Avec son arrivée, Mikel Arteta dispose d’une plénitude de choix pour son arrière-garde, avec William Saliba, Gabriel, Jakub Kiwior, Jurrien Timber et désormais Riccardo Calafiori. Un transfert qui a néanmoins failli ne pas se réaliser. En effet, le FC Bâle, club dans lequel évoluait l’Italien entre 2022 et 2023, avait négocié un pourcentage à la revente entre 40 et 50% avec Bologne, l’été dernier. Un terrain d’entente a finalement été trouvé pour permettre à Riccardo Calafiori d’être officiellement considéré comme un Gunner.