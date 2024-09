Mario Balotelli recalé par un club indien !

Après avoir signé pour le club de Super Lig d’Adana Demirspor l’été dernier, Mario Balotelli (34 ans) a quitté la formation turque après seulement une saison et sept buts en 16 rencontres disputées. Libre de tout contrat depuis, l’ex-buteur de Manchester City et de l’OM a été cité dans des destinations exotiques, sans réel intérêt concret. Mais selon le Times of India, Mario Balotelli a récemment été proposé aux Kerala Blasters, une équipe évoluant dans l’Indian Super League, première division indienne.

Sauf que le club indien a finalement décliné l’option d’enrôler Mario Balotelli. Le média local affirme que deux raisons principales ont motivé le club indien à ne pas signer le buteur. L’une était son ampleur médiatique dans le football mondial, qui était intimidante pour l’équipe de l’ISL, pensant qu’il n’était pas une cible réaliste. Les Blasters ont également estimé que les controverses passées du joueur, sur et surtout en dehors du terrain, étaient également trop difficiles à gérer. Une porte de sortie en moins pour l’ex-international italien…