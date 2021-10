Ligue 1 : en plein doute, le LOSC cale face à Brest

A l'occasion de la 11ème journée de Ligue 1, le LOSC recevait le Stade Brestois 29 au stade Pierre-Mauroy. Battu à Clermont (1-0) le week-end dernier, le champion de France devait absolument se ressaisir pour ne pas accentuer son retard sur les places européennes. Tenus en échec sur leur pelouse (1-1) par le Stade de Reims dimanche dernier, les Brestois restaient à une inquiétante dix-neuvième place au classement. Pour cette confrontation de 21 heures, Jocelyn Gourvennec alignait un 4-4-2 avec le duo Weah, Yilmaz en attaque. De son côté, Michel Der Zakarian optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Mounié en pointe.

Dès la 2ème minute, le Stade Brestois se procurait une belle opportunité sur coup-franc. Faivre enroulait bien son ballon mais Grbic détournait en corner. Un premier frisson qui réveillait les Nordistes. Alerté sur la droite, Celik distillait un bon centre à l'entrée de la surface pour Xeka dont l'enroulé filait au dessus (8e). Loin d'être flamboyants dans le jeu, les Dogues ouvraient le score juste après le quart d'heure de jeu. Bien lancé dans le dos de la défense par Fonte, David éliminait deux joueurs par un crochet et ajustait Bizot d'un bel intérieur du pied (1-0, 19e).

Le LOSC ne trouve pas la solution

Un but qui galvanisait les Lillois et David sur la droite centrait pour Yilmaz dont la frappe passait juste à côté (23e). Très actif, Yilmaz servait Weah dans la surface qui butait sur Bizot (25e). Contre toute attente, les Bretons égalisaient après la demi-heure de jeu. Faivre voyait son coup-franc dévié par Xeka surprendre Grbic (1-1, 32e). Au retour des vestiaires, le LOSC tergiversait beaucoup dans le jeu avec beaucoup d'approximations techniques. Les hommes de Der Zakarian manquaient d'en profiter, mais Faivre perdait son duel face à Grbic (57e). Conscient des difficultés de son équipe, Jocelyn Gourvennec tentait un coup de poker avec les entrées de Bamba et Sanches (64e). Deux minutes plus tard, Weah bien servi au six mètres par Yilmaz voyait le cadre se dérober.

Sur l'action suivante, Brest manquait à son tour de prendre l'avantage. Le Douaron sur la gauche centrait pour Honorat dont la frappe filait juste à côté (67e). Dans un temps fort, les protégés de Der Zakarian rataient le coche une nouvelle fois sur une frappe d'Honorat repoussée par Grbic sur Mounié qui ne redressait pas suffisamment le cuir (72e). En fin de match, les champions de France poussaient pour rafler la mise et mettaient la pression devant les buts brestois. Dans le temps additionnel, Bamba voyait sa frappe déviée repoussée par Bizot (90+2). Avec ce troisième résultat nul de la saison, le LOSC se hissait provisoirement à la neuvième place au classement. Avec ce cinquième nul, Brest grimpait provisoirement à la dix-huitième place.

