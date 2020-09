FC Barcelone : Miralem Pjanic livre ses premières impressions

La suite après cette publicité

Recruté cet été par le FC Barcelone pour pas moins de 60 M€ à la Juventus, Miralem Pjanic va découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat, une nouvelle culture. Présenté début septembre, le milieu de terrain bosnien s’est dit très heureux de signer dans l’un des plus grands clubs du monde. Il l’a d’ailleurs évoqué dans un entretien accordé à Sport ce jeudi. L’ancien Turinois a tenu à livrer ses premières impressions depuis son arrivée en terre catalane.

«Malheureusement, je n'ai pas pu rejoindre le club avant à cause du Covid-19, mais les choses se passent très bien. Au début, je me suis entraîné seul, puis avec l'équipe. Physiquement, je travaille dur pour me préparer et être prêt le plus tôt possible. J'essaye de m'adapter à l'équipe et au vestiaire, apprendre la langue, communiquer avec mes coéquipiers. Les premières impressions sont très bonnes. J'attends avec impatience le début de la saison, j'espère une bonne année.»