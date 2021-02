Samuel Umtiti prend cher en Espagne, Fenerbahçe serait en discussion avec Arsène Wenger

La suite après cette publicité

La presse pointe du doigt Umtiti

Une défaite qui passe mal en Catalogne. Après 6 victoires de suite, le FC Barcelone a rechuté hier en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Revers 0-2 sur la pelouse du Séville FC et, désormais dans 3 semaines, «il faudra effectuer une autre remontada» pour rejoindre la finale, comme l'écrivent en chœur Sport et Mundo Deportivo ce jeudi. Pour L'Esportiu, «ça fait mal», surtout que Ivan Rakitic, ancien Barcelonais, a inscrit le second but, synonyme de break, en fin de rencontre. Mais les 3 quotidiens sont unanimes. Ils pointent du doigt les erreurs de la défense hier à Sanchez Pizjuan. Surtout celles de Samuel Umtiti, coupable sur les deux buts sévillans. «Le Barça a été pénalisé par sa défense hier, spécialement par le Français», écrit Sport. Un match à oublier pour le champion du monde 2018.

Wenger en discussions avec Fenerbahçe ?

Et s'il revenait sur un banc ? Après avoir quitté Arsenal, Arsène Wenger a plusieurs fois déclaré ne pas forcément vouloir diriger une autre équipe prochainement. Mais voilà que des rumeurs font surface en ce jeudi de février. Selon le quotidien truc Fotomaç, le technicien français aurait eu des contacts avec le Fenerbahçe Istanbul, actuellement 3e du championnat turc. On a du mal à y croire, mais le média avance un argument : depuis cet hiver, le Fener dispose dans son effectif d'un ancien joueur qu'appréciait beaucoup Wenger, à savoir Mesut Özil. L'arrivée en provenance d'Arsenal du milieu offensif allemand fera-t-elle pencher la balance pour Wenger ? À suivre...

Liverpool déclare Salah intransférable

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, n'a pas manqué de lâcher une petite bombe hier. Dans une interview au média ON Time Sports, le boss bavarois a littéralement déclaré sa flamme à l'attaquant de Liverpool, Moahmed Salah, allant jusqu'à le désigner comme le «Messi africain». Il a bien sûr ajouté qu'il aimerait beaucoup qu'il rejoigne la Bavière prochainement afin de jouer sur les couleurs du Bayern. Mais face à ce début de rumeur, Liverpool a tout de suite répondu, selon The Sun. Le tabloïd explique que les dirigeants des Reds ont déclaré «intransférable» leur buteur, qu'ils souhaitent même voir prolonger prochainement. Fin du dossier pour autant ? Rien n'est moins sûr.