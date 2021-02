Ça se tend entre Liverpool et Jürgen Klopp sur fond de mercato...

La suite après cette publicité

Le sourire légendaire de Jürgen Klopp a laissé place à une certaine tension ces derniers jours. Sportivement, Liverpool s'est doucement éloigné de la course au titre en Premier League. Sa lourde défaite dimanche à Anfield contre le leader Manchester City (1-4) place le tenant du titre à dix points au classement. Un écart déjà conséquent alors que les Citizens semblent eux en pleine forme.

De quoi agacer l'Allemand, qui a lancé quelques piques en conférence de presse à destination de Pep Guardiola. Mais si le manager des Reds n'affiche plus toujours sa bonne humeur habituelle, c'est aussi parce qu'il a plutôt mal vécu les derniers choix de sa hiérarchie sur le marché des transferts, explique le Sun. Privé de son leader de défense Virgil van Dijk depuis plusieurs mois déjà et peut-être jusqu'à la fin de la saison, le coach aurait aimé compter sur un véritable renfort cet hiver.

Klopp est déçu...

Certes, il a vu débarquer Ben Davies (25 ans) en provenance de Preston North End et Ozan Kabak (20 ans) sous la forme d'un prêt depuis Schalke 04. Mais il s'attendait à mieux. Le tabloïd anglais croit savoir que l'ancien du Borussia Dortmund aurait aimé voir arriver l'international sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly (29 ans), mais son prix a rapidement été jugé excessif. Or, l'entraîneur souhaitait un signe fort de son board avec une véritable plus-value en défense, capable de s'intégrer immédiatement.

Les propriétaires américains Fenway Sports Group ne goûtent qu'assez peu à la mauvaise humeur de leur coach, sous contrat jusqu'en juin 2024. Toujours selon la publication britannique, ils attendaient de lui plus de compréhension au regard de la crise économique qui secoue la planète suite à la pandémie de Covid-19, d'autant qu'ils considèrent lui avoir déjà fait deux beaux cadeaux l'été dernier avec Diogo Jota et Thiago. Entre les deux parties, le directeur sportif Michael Edwards va devoir trouver les mots pour évacuer ces tensions et ces incompréhensions pour que Liverpool termine au mieux la saison. Il sera ensuite temps... de reparler mercato...