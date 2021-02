Coupe du Roi : le FC Séville prend le meilleur sur le Barça en demi-finale aller

Dans cette demi-finale aller de Coupe du Roi, le FC Séville accueillait le FC Barcelone. Les Sévillans, très en forme, restaient sur sept matches sans défaite toutes compétitions confondues. Les Blaugranas, eux, n’avaient perdu qu’un seul de leur de dix-sept derniers matches. Pour cette rencontre, les deux entraîneurs décidaient d’aligner des équipes quasiment types. Lionel Messi, Griezmann et Dembélé menaient l’attaque des Barcelonais alors que Julen Lopetegui comptait sur sa nouvelle recrue Papu Gomez, préféré à Munir, pour dynamiser son attaque emmenée des indéboulonnables du moment : En-Nesyri et Suso.

Le début de match aura été à l’avantage du FC Barcelone. En monopolisant le ballon dès les premières minutes, les coéquipiers de Léo Messi ont contraint Séville à défendre. Dembélé et Frenkie De Jong, dans un rôle de faux numéro 9, réussissaient à combiner quelques fois. Le Barça ne passait d’ailleurs pas loin d’ouvrir le score. Lionel Messi manquait son face à face ou plutôt Yassine Bounou réalisait une parade exceptionnelle devant l’Argentin (10e). Après cette occasion, le FC Séville se réveillait peu à peu. Jules Koundé, très offensif, ne passait pas loin de tromper la vigilance de Ter Stegen (18e). Et après une énième montée, l’ancien Bordelais se transformait un instant en numéro 10 de l’Argentine. Il s’en allait dans un rush solitaire, mystifiait Samuel Umtiti d’un subtil grand pont avant de battre le portier allemand (1-0, 25e). Le score aurait pu être plus lourd avant la pause, mais la frappe d’Escudero était détournée par une envolée sublime de Ter Stegen (45e).

Jules Koundé a encore brillé

En deuxième mi-temps, le FC Barcelone revenait avec des meilleures intentions. Messi, beaucoup plus en jambes, trouvait quelques partenaires dans la surface de réparation. Et si la défense sévillane ne cédait pas, c’était en partie grâce à Yassine Bounou (48e, 54e, 67e,90e) et aux bonnes anticipations de Jules Koundé (51e, 59e). De l’autre côté, c’est aussi Samuel Umtiti qui se rassurait en intervenant très proprement devant Youssef En-Nesyri qui avait profité d’une grosse erreur de Mingueza (52e). Mais en voulant à tout prix revenir au score, le Barça laissait quelques espaces - mal exploité, il est vrai - aux Sévillans à l’image de ce contrôle manqué d’Aleix Vidal qui lui ouvrait pourtant le but de Ter Stegen (64e).

Le match aurait pu basculer après un duel litigieux entre Suso et Alba (72e). L’attaquant espagnol déstabilisait le latéral gauche dans la surface, mais l’arbitre de la rencontre décidait de siffler un coup franc juste à l’extérieur de la zone de vérité. Malgré une nette domination, les coéquipiers de Griezmann et Dembélé n’auront jamais réussi à percer la défense adverse. Encore aujourd’hui, Jules Koundé aura livré une prestation XXL. Toujours propre dans ses interventions et ses relances, il a aussi été l’un des joueurs les plus offensifs du match. Très souvent, il s’est retrouvé en position d’ailier droit pour apporter le danger et créer plus d’espaces. Le FC Séville punissait même en fin de match les hommes de Ronald Koeman. Après une erreur de placement d’Umtiti qui jouait trop mal le hors-jeu, Ivan Rakitic partait seul en profondeur. Seul face à Ter Stegen, l’international croate allumait la cage et ne laissait aucune chance à son ancien coéquipier (2-0, 86e). Avec cette victoire, le club andalou prend une sérieuse option sur la qualification en attendant le match retour, le 3 mars prochain.