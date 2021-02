Coupe du Roi : le FC Barcelone enrage contre l'arbitrage

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir avait lieu la demi-finale aller de la Coupe du Roi entre le FC Séville et le FC Barcelone. En terres andalouses, les compagnons de Lionel Messi se sont inclinés sur le score de deux buts à zéro malgré les titularisations de l'Argentin et du Français, Antoine Griezmann. Les Sévillans se sont imposés grâce à un magnifique but de Jules Koundé et ont scellé leur victoire dans les dernières minutes de cette confrontation avec une réalisation d'Ivan Rakitic (86e).

Mais ce jeudi matin, ce qui fait débat, ce n'est pas la défaite des hommes de Ronald Koeman. Non. C'est plutôt l'arbitrage de Mateu Lahoz, l'arbitre de la rencontre. À la 73e minute, alors que le score n'est que d'un but à zéro, Jordi Alba s'enfonce dans la surface de son aile gauche, protégeant le cuir. Suso, derrière lui, semble l'accrocher depuis l'extérieur de la surface, mais l'arbitre ne bronche pas et ne signale rien. Donc, forcément, après la rencontre, certains joueurs du Barça en ont parlé.

Pedri et Koeman montent au créneau

« Il y a un penalty... Je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface », a expliqué le jeune Pedri au micro de Barça TV à l'issue de ce match. Pourtant, s'il semble bien que la faute, s'il y a faute, commence à l'extérieur des 16,50 m et se poursuit à l'intérieur. Mais il n'a pas été le seul Blaugrana à monter au front puisque son entraîneur, Ronald Koeman, lui aussi, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

« C'était bien (l'arbitrage, ndlr), mais il y a toujours la question autour du penalty. Tout le monde me dit ce que c'est un penalty. Je ne sais pas pourquoi le VAR n'est pas entré en jeu. Ils ont fait pas mal d'erreurs », a tenu à expliquer le Néerlandais. Une façon de mettre la pression sur le corps arbitral pour les prochaines rencontres ou plutôt pour la rencontre retour qui aura lieu le 3 mars prochain et pendant laquelle le Barça va devoir renverser une montagne ?