FC Barcelone : l'avenir compromis des "recrues" de Josep Maria Bartomeu

« Nous avons déjà 7 recrues pour la saison prochaine. Nous avons misé sur l'avenir avec Trincão, Pedri et Matheus. Araujo, Riqui et Ansu incorporeront l'équipe première. Pjanic prendra ses marques dès son arrivée ». Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et repris sur le site officiel du FC Barcelone, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu s'offrait une sortie un peu osée, évoquant sept recrues alors que factuellement, le seul nouveau joueur engagé par son club cet été est Miralem Pjanic, qui débarque de la Juventus.

C'est ce qu'explique le quotidien AS, puisque parmi ces recrues, il n'y a que le milieu de terrain bosnien qui est assuré d'avoir une place dans l'effectif de Quique Setién ou du prochain entraîneur du Barça lors de la saison à venir. Effectivement, tout porte à croire que Matheus Fernandes (22 ans), prêté à Valladolid cette saison, devra encore faire ses preuves loin du Camp Nou. L'ancien de Palmeiras, arrivé l'hiver dernier contre 7 millions d'euros, a vécu une deuxième partie de saison quasi blanche, avec trois petites apparitions, mais au Barça on est certain de son potentiel. Il fera la présaison avec l'équipe première, avant de repartir. L'AS Monaco et plusieurs clubs de Liga seraient sur le coup...

Pedri devrait être prêté

Quant à Pedri, le milieu offensif de 17 ans recruté à Las Palmas, qui a pu le conserver en prêt, le FC Barcelone souhaite adopter une stratégie assez similaire à celle du Real Madrid avec Take Kubo, à savoir un prêt dans l'élite du foot espagnol pour se faire les dents. Celui qu'on compare à Andrés Iniesta, avec un côté machine à highlights, n'a effectivement que très peu de chances de faire partie de l'équipe première catalane la saison prochaine. Il devrait découvrir la Liga et le plus haut niveau loin des terres catalanes. Francisco Trincão (20 ans) a lui plus de chances de rester puisque son apport peut potentiellement être immédiat, et le Barça a déjà refusé des offres doublant son prix d'achat à Braga d'il y a six mois.

Quant à Ansu Fati, Riqui Puig et Ronald Araujo, Bartomeu a quelque peu joué sur les mots dans la mesure où les trois joueurs, qu'on a déjà vus à l'oeuvre régulièrement cette saison, seront effectivement des "recrues" administrativement parlant. Les trois seront ainsi enregistrés, auprès de la Liga, en tant que membres de l'équipe première, et n'auront plus de licence de l'équipe B. Il s'agit donc d'une simple promotion, d'autant plus que si l'ailier et le milieu de terrain devraient avoir un rôle plus ou moins important, le défenseur uruguayen va devoir se contenter des miettes. Autant dire que pour l'instant, le mercato blaugrana a de quoi laisser les fans sur leur faim...