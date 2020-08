Le Barça a reçu une folle somme pour Francisco Trincão

Le FC Barcelone a déjà commencé à travailler sur son avenir. En effet, les Blaugranas vont devoir rajeunir un peu leur effectif pour parer au futur. C'est dans cette idée précise qu'en janvier dernier, ils ont été chercher un jeune talent au Portugal. Son nom ? Francisco Trincão, l'ailier droit gaucher de l'équipe de Braga. Les Catalans n'ont pas négocié puisqu'ils ont levé la clause de 31 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Âgé de 20 ans, il représente donc l'avenir du FC Barcelone. Cette saison, il a joué 36 rencontres toutes compétitions confondues avec 22 titularisations, 9 réalisations au compteur et 8 passes décisives. Par conséquent, le Barça a réussi à attirer un jeune élément qui aurait probablement été très dur à récupérer cet été vu à quelle vitesse les grands clubs se jettent sur les jeunes éléments talentueux.

Il a signé cinq années

Mais même à ce moment les pensionnaires du Camp Nou ne sont pas tranquilles. En effet, selon Sport, ils ont reçu une offre de 60 millions d'euros pour le joueur qui n'a pas encore évolué la moindre minute avec Lionel Messi et consorts. En l'espace de six mois, Josep Maria Bartomeu pourrait donc faire une plus-value de l'ordre de 29 millions d'euros et faire entrer de l'argent frais dans les caisses.

Cette offre émane d'un gros club de Premier League dont le nom n'a pas filtré. Toutefois, les Catalans ne sont pas disposés à négocier et devraient donc conserver leur pépite portugaise qu'ils vont accueillir cet été. Pour le Barça, il fait totalement partie de la nouvelle stratégie à savoir être jeune et avoir du talent. Son contrat devrait courir jusqu'en 2025 et sa clause libératoire est fixée à 500 millions d'euros. Comme un signe qu'il n'est pas du tout transférable...