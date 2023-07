FC Barcelone : retournement de situation total pour Ansu Fati

La suite après cette publicité

Ansu Fati n’est pas du genre à se laisser faire. Malgré la volonté du FC Barcelone de le vendre afin de renflouer ses caisses, le jeune ailier a tenu bon, contre vents et marée, c’est-à-dire le souhait de son club mais aussi de Jorge Mendes, qui lui avait trouvé une porte de sortie à Wolverhampton pour un transfert avoisinant les 30 M€ (en plus de Ruben Neves finalement parti à Al Hilal). Cette situation a même tendu les relations avec son agent mais il a fini par obtenir gain de cause.

Alors que le Barça souhaitait absolument le vendre, considérant également que le joueur ne progressait plus comme il l’avait envisagé au début de sa carrière, la décision a été prise de le conserver. «Nous ne lui avons pas demandé de partir, il a un contrat (jusqu’en 2027, ndlr). Ansu souligne que cette saison, il sera bien meilleur que la précédente, qui était presque une reprise car il a rechuté d’une blessure», confirme Joan Laporta à Sport et Mundo Deportivo ces dernières heures.

À lire

FC Barcelone : la décision déconcertante de Xavi avec Ousmane Dembélé

Laporta a confiance en Fati

Le président catalan se montre même particulièrement confiant dans cette opération de communication. «Tant en équipe nationale qu’ici (à Barcelone, ndlr), ils nous disent qu’il va beaucoup mieux chaque jour. Il veut réussir au Barça, son entourage et son agent veulent qu’il joue plus, mais cela dépend de l’entraîneur. J’espère que nous pourrons bientôt voir le Ansu Fati qui a ébloui. J’ai confiance en cela. Et je sais que l’entraîneur aussi et cela me rassure.»

La suite après cette publicité

Il en veut pour preuve quelques indications récupérées ici et là, notamment à l’entraînement où le jeune international espagnol défie Lewandowski sur le nombre de buts marqués. «L’autre jour, ils m’ont dit cela à l’entraînement. Ils parient sur le meilleur buteur et les deux meilleurs sont Ansu et Lewandowski. C’est vrai.» Tant pis pour les économies et si Ansu Fati (20 ans) retrouve son niveau de fin de saison, et surtout d’avant ses blessures, le Barça aura fait le bon choix.