FC Barcelone : la décision déconcertante de Xavi avec Ousmane Dembélé

Sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a probablement connu les meilleurs moments de sa carrière barcelonaise. Même s’il y a encore eu quelques pépins physiques qui sont venus embêter le Français, ce dernier a montré de très belles choses cette saison, et a enfin assumé un rôle de joueur majeur et fiable dans le secteur offensif. Pour le plus grand bonheur de son coach, qui avait poussé pour qu’il reste l’été dernier.

En ce début de semaine, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations qui risquent de faire plaisir à Dembouz et à ses fans. Comme l’explique Sport, Xavi pense à faire de lui un capitaine. L’entraîneur du FC Barcelone est très satisfait de l’attitude et du comportement du joueur formé au Stade Rennais, tout comme il est très apprécié par le reste de ses partenaires.

Un joueur très apprécié en interne

Il faut dire qu’il commence à faire partie des meubles à Barcelone, lui qui est arrivé en Catalogne en 2017, alors que seuls Sergi Roberto et Marc-André ter Stegen ont plus d’années au club que lui. Xavi a toujours apprécié le joueur, même lorsque ce dernier était fustigé dans les médias, et songe donc à lui offrir le brassard de capitaine. Le coach barcelonais apprécie beaucoup la proximité et la complicité qu’a l’habitude de montrer Dembélé avec les jeunes joueurs.

Les départs de tauliers comme Piqué, Busquets et Alba au cours de ces derniers mois vont logiquement obliger le club à chercher de nouveaux capitaines, et Dembélé fait partie des favoris pour accompagner Sergi Roberto et Ter Stegen. Les noms de Frenkie de Jong et de Robert Lewandowski sont aussi sur la table. On peut aussi y voir une sorte de manœuvre pour le convaincre de rester, alors que comme dévoilé en exclu par nos soins, le PSG pourrait passer à l’attaque en cas de départ de Mbappé…